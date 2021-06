Vier kilo hennep aangetroffen in woning in Roosendaal, twee mannen aangehouden

De politie vond verspreid door de woning meerdere zakken met daarin hennep, in totaal vier kilogram. In de woning waren ook twee mannen aanwezig. Het tweetal werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex. Volgens de politie vond het onderzoek plaats na een tip.

Een van de verdachten is inmiddels weer vrij, omdat er geen bewijs tegen hem was. De bewoner van het huis zit nog vast en wordt zaterdag verhoord.

Naar aanleiding van 'bevindingen tijdens het onderzoek diezelfde middag in Roosendaal’ werd er een huiszoeking ingesteld in een woning aan de Valenciennesstraat in Fijnaart. In de woning werd ruim 6000 euro gevonden. Er wordt onderzocht of er sprake is van witwassen.