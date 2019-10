Vestingstad steigert over opmars riviercruises

video Trailer met vermoede­lijk drugsafval op A17 in Klundert blijkt vol te zitten met oud ijzer

15 oktober KLUNDERT - Bij tankstation Keizershof aan de A17 in Klundert is dinsdagmiddag een trailer onderzocht door de brandweer. De hulpdiensten dachten dat de trailer vol zat met drugsafval, maar na onderzoek bleek dat deze was volgeladen met oud ijzer.