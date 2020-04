Vestingstad slaat met afblazen steiger tweede grote slag: ‘Er was veel ruis op de lijn, maar het gaat steeds beter’

ANALYSEWILLEMSTAD - Het afblazen van de riviercruisesteiger in Willemstad staat niet op zich. De laatste jaren is er in de vestingstad veel ongenoegen over grote projecten. Het lijkt er op dat het college van burgemeester en wethouders schoon schip aan het maken is om zo de moeizame relatie te verbeteren.

,,Er zijn te veel dossiers die reuring geven", zei burgemeester Jac Klijs van Moerdijk vorig najaar over Willemstad. Er was groot ongenoegen over de steiger voor riviercruises, de bouw van appartementen aan het Hollandsch Diep en nieuwbouw voor de scholen. En er was gemopper over horecaterrassen en oprukkend toerisme. Op tal van fronten boterde het niet tussen inwoners en de gemeente.

Plooien gladstrijken

Er is duidelijk een andere koers ingeslagen. Een andere grote plooi werd eerder al gladgestreken: de locatie voor een multifunctioneel centrum met daarin onder meer ruimte voor de basisscholen, kinderopvang en gymzaal.

Veel deining

Quote We kunnen onze energie beter in andere ontwikke­lin­gen stoppen die wél haalbaar zijn Danny Dingemans, wethouder Moerdijk Het college wilde het complex op een overloopveldje van Kogelvangers achter het zwembad bouwen. Het zorgde voor veel deining: scholen, stadstafel en voetbalclub voelden er niks voor en opteerden voor het huidige hoofdveld van Kogelvangers. In dat geval kan de club naar een nieuw onderkomen aan de overzijde van de Grintweg verkassen.

Verhuizing Kogelvangers

In opdracht van de gemeenteraad onderzoekt de gemeente nu toch een verhuizing van Kogelvangers om zo ruimte te maken voor het nieuwe multifunctionele gebouw. Aan die tegemoetkoming hangt wel een prijskaartje: deze variant is 1,3 tot 1,9 miljoen euro duurder.

Storm van protest

Quote De communica­tie gaat nu een stuk beter Caesar Luikenaar, stadstafel Willemstad En nu legt dus ook de nieuwe riviercruisesteiger het loodje na een storm van protest. Wethouder Danny Dingemans zegt eerlijk dat dit besluit vooral is genomen om de lieve vrede te bewaren. De steiger biedt veel voordelen en kansen, maar Willemstad zit er niet op te wachten. ,,Dat is een feit en dan je moet je pragmatisch zijn. We kunnen onze energie beter in andere ontwikkelingen stoppen die wél haalbaar zijn.”

Grote weerstand

Grote vraag is nu hoe het college zal omspringen met dat andere taaie dossier waar veel over te doen is in Willemstad: de bouw van appartementen aan de Lantaarndijk in het gebied Havenfront. Het plan voor twee complexen met in totaal 28 appartementen stuit op grote weerstand in het stadje.

Strandje en zwemmen

De stadstafel ziet liever een kleinschalige toeristische ontwikkeling, zoals een strandje met zwemgelegenheid en pandjes in de historische sfeer van Willemstad, met plaats voor toeristische bedrijven zoals horeca, fietsverhuur of een klein hotel.

Aanpassing bouwplan bespreekbaar

René Sleeuwenhoek, directeur van grondeigenaar Gebroeders Blokland, zei vorige maand in BN DeStem dat aanpassing van het plan bespreekbaar is, maar dat voor hem wel vaststaat dat er appartementen komen. Voorzitter van de stadstafel Caesar Luikenaar voorziet een pittig gesprek, maar hoopt er met de ontwikkelaar uit te komen.

Langslepend dossier

Ee deal over dit langslepende dossier zou wel passen in het recente beleid waarin meer naar de Willemstadters geluisterd wordt. Want de ontwikkelingen zijn positief, constateert Luikenaar na de soms verhitte discussies over de scholen en de riviercruisesteiger. ,,Er was veel ruis op de lijn, maar de communicatie gaat nu een stuk beter.”