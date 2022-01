Vestingshop Repro in Willemstad wil verhuizen: ‘Nog wachten op de vergunningen’

,,Het is nu een leegstaand woonhuis, in Willemstad bekend als het huis van de familie Wilmink”, gaat Groeneveld verder. ,,Ik heb de nieuwe eigenaar van het pand zelf benaderd of hij er voor open stond om eens met mij om tafel te gaan. Hij was meteen enthousiast en zegde zijn volledige medewerking toe. Daar ben ik echt blij mee. Het is voor hem toch een forse investering om het pand gebruiksklaar te maken voor ons.”



Hiermee doelt Groenewegen op een aanbouw van 75 vierkante meter die gerealiseerd wordt als de gemeente groen licht geeft. ,,We leveren dan nog steeds een kleine 50 vierkante meter in ten opzichte van de huidige ruimte. Dat betekent dat we met de kunst gaan stoppen. Verder gaat alles mee.”