Vestingonderhoud in uitvoering in Klundert: na Stenen Poppen ook sluisje bij Verlaatsheul in de steigers

Straks met het trekpontje naar de Stenen Poppen: ‘Dit past goed bij dit monument’

KLUNDERT - Een gemetselde dam uit 1583, aangelegd in opdracht van Willem van Oranje om het stadje tegen indringers te beschermen. De Stenen Poppen zijn een belangrijk overblijfsel van de vestingwerken in Klundert. ,,Het is serieus erfgoed, geen recreatief object.”

16 december