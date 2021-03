Verzoekje aan prinses Amalia: kom je langs bij de rijvereniging in Heijningen?

De rijvereniging en ponyclub, die gevestigd is in Heijningen, bestond 18 februari driekwart eeuw.



,,We gaan dit jubileum natuurlijk vieren”, gaan de dames verder. ,,Maar hoe? Dat weten we nu nog niet. Wanneer we het er over hebben tijdens een vergadering, verzanden we al snel in de geldende coronaregels. We denken aan een reünie met alle oud-leden en een mooie clubdag, maar dan moeten eerst die regels versoepelen. Daarbij, we bestaan het hele jaar nog 75 jaar!”