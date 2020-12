Verzoek om hulp aan raad: ‘Bespeelbaar carillon is verrijking voor Zevenbergen’

Van der Schouw sprak donderdagavond aan het begin van de raadsvergadering in. Het college van burgemeester en wethouders wees het subsidieverzoek van Stichting Carillon Zevenbergen eerder af. Maar nu er komend jaar in de gemeente Moerdijk minder harde bezuinigingen op stapel staan dan eerst de bedoeling was, hoopt hij dat de raad toch de portemonnee trekt.

Steun is vliegwiel

Voor de uitbreiding is in totaal 180.000 euro nodig. ,,Een bijdrage van de gemeente is onontbeerlijk voor de verwerving van andere fondsen. Financiële steun kan fungeren als vliegwiel”, aldus Van der Schouw. Een bespeelbaar carillon past volgens prima in het vernieuwde stadshart van Zevenbergen. ,,Een prachtige culturele verrijking die goed is voor het toerisme.”