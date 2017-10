Vervangen ramen Stadhuis Klundert moet opnieuw, werkzaamheden 'niet correct uitgevoerd'

Kees-Jan W. uit Zevenbergen moet 12 jaar de cel in voor wurgen van zijn echtgenote Wendy Rikkers

11 oktober BREDA – Kees-Jan W. (54) uit Zevenbergen gaat 12 jaar de cel in voor doodslag op zijn vrouw Wendy Rikkers (46). De rechtbank in Breda is ervan overtuigd dat hij zijn echtgenote in bed heeft gewurgd.