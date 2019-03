Vervallen botenloods bij Fort Sabina in Heijningen krijgt tweede leven met dank aan project voor studenten

HEIJNINGEN - Wie onlangs bij de botenloods bij fort Sabina is geweest zou zweren dat inpakkunsenaar Christo op pad geweest is in Heijningen. Het dak van het meest linkse gebouw gaat schuil onder wit plastic.

Toon Iding zegt dat de waarheid is een stuk minder artistiek is. Het dak is ingepakt om het gebouw wind- en waterdicht te maken. Het is een voorbode van het herstel van de enorme schade die op Valentijnsdag 1996 aangericht is tijdens een grote brand.

Stutten

Aan de buitenkant lijkt het erop dat de botenloods - daterend van 1881 - bestaat uit drie aparte gebouwen maar Iding zegt dat hij ze beschouwt als één gebouw. Het deel waarvan de bovenkant nu ingepakt is, is er nog het beste aan toe.

Hoewel ook het dak van dit gebouw zwaar beschadigd is en een groot deel van het pand met stutten overeind gehouden wordt. De andere twee ruimtes zijn ingestort en er is niet veel meer van over dan de buitenmuren.

Ingehuurd

Het hele terrein ligt vol met rotzooi. Iding zegt dat het voormalige militaire complex zeker te redden is. Hij is als zzp’er met een vastgoedachtergrond ingehuurd om als herbestemmingscoach het project te leiden waarbij de botenloods hersteld wordt.

Quote Het is de bedoeling dat bezoekers hier het verhaal van het fort en van de botenloods kunnen horen. Toon Iding, Herbestemmingscoach

Dat gebeurt onder de noemer van de jongerenlijn GRUTS van de Erfgoedfabriek, een provinciaal project om beeldbepalende cultuurhistorische complexen te behouden. Hierbij worden studenten ingezet die stage lopen of bezig zijn met een afstudeerproject.

Zes maanden

Inmiddels is een vierde groep aan het werk, iedereen werkt zes maanden aan het project en geeft het stokje dan door aan zijn of haar opvolger.

Elke student (mbo, hbo of universitair) krijgt daarbij een rol die bij de studie past. Zo zijn er onder meer experts in de dop op het gebied van architectuur, bouwkunde, biologie, erfgoed en communicatie. Later komen daar vmbo’ers bij die onder meer gaan metselen en timmeren.

Zonnepanelen

Iding verwacht dat het project uiteindelijk zeven ton zal vergen en hoopt dat de provincie een aanzienlijk deel daarvan als subsidie op tafel legt. Naar verwachting over anderhalf jaar moet er een atelier zijn met een binnentuin en een tweede overdekte ruimte.

De daken worden voorzien van zonnepanelen die zowel de botenloods als het aangrenzende fort van voldoende stroom kunnen voorzien.

Aardig