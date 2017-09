'Vertrouwen inwoners Moerdijk in dorp is terug, maar we zijn er nog niet'

MOERDIJK - ,,Het vertrouwen van de bewoners van Moerdijk in de toekomst van hun dorp is terug, maar we zijn er nog niet." Dat constateert burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk.

Hij beroept zich daarbij op de onlangs gehouden evaluatie van de werking van de Moerdijkregeling. Aan de evaluatie werkten de bewoners vanuit de werkgroep Dorpstafel Moerdijk mee.

De Moerdijkregeling is in 2015 in het leven geroepen om niet alleen de lokale woningmarkt weer op gang brengen, maar ook de sociale structuur van het dorp te versterken en het vertrouwen van de inwoners in de toekomst van hun dorp te herstellen. Daarmee zou het dorp Moerdijk uit de negatieve spiraal komen, die in een hoge versnelling kwam als gevolg van de nasleep van de brand in 2011 bij Chemie-Pack op het industrieterrein.

Tevredenheid

Aan de regeling zit een periodieke evaluatie vast. Conclusie van de eerste, die in juli heeft plaatsgevonden, is dat de aanpak 'in algemene zin naar tevredenheid functioneert'.

Burgemeester Klijs gaat in zijn mondelinge toelichting een stapje verder: ,,Alles bij elkaar is het hartstikke positief. Ik zou bijna zeggen dat er sprake is van een successtory. We worden benaderd door tal van instanties die willen weten hoe wij het hier aanpakken, want Moerdijk is natuurlijk niet het enige dorp in Nederland met een achterstand."

Grootste pluspunt

Positief is ook Jan Eestermans uit Moerdijk. Hij is lid van een van de werkgroepen die elk een aandachtsgebied voor hun rekening nemen dat voor verbetering vatbaar is. ,,De gemeente gaat voortvarend te werk. Dorpshart, fietspaden: allerlei zaken worden aangepakt. Maar het grootste pluspunt is dat de regeling rust heeft gebracht, zowel bij de oude als de nieuwe bewoners."

Hoe succesvol ook, Klijs zegt met klem ervoor te waken dat het hier bij blijft. ,,We zijn er nog niet. Veel projecten zijn nog in ontwikkeling. Aan de andere kant moeten we uitkijken dat we Moerdijk niet uittillen boven de andere kernen van de gemeente."