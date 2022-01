Vertrouwde namen bij Onafhankelijk Moerdijk, leegloop bij CDA: ‘Partij laat platteland links liggen’

Omikron­golf overspoelt Roosendaal en Et­ten-Leur, maar leidt nog niet tot meer opnames

ROOSENDAAL/ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Het aantal coronabesmettingen in onze regio blijft oplopen. In Roosendaal, Rucphen en Etten-Leur zette de stijging de afgelopen week razendsnel door. In Moerdijk groeide het aantal positieve tests juist veel langzamer dan het landelijk gemiddelde.

15:03