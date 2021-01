Vertraging geluidsschermen Zevenbergen: ‘Onacceptabel, dit duurt véél en véél te lang’

‘Zoveel bewoners op één locatie besmet, dat hebben we binnen Avoord nog niet meegemaakt’

5 januari ETTEN-LEUR/ZUNDERT - Zorginstelling Avoord maakte zich in december zorgen dat bewoners besmet konden raken met corona, als zij de feestdagen bij familie thuis zouden vieren. 21 mensen werden om die reden preventief getest na familiebezoek: geen van hen had een positieve uitslag. Toch overheerst verslagenheid bij Avoord, omdat het virus de afgelopen weken tóch weer slachtoffers eiste in twee verpleeghuizen in Etten-Leur en Zundert.