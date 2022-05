Verslagenheid over dood van Timo (1997-2019) blijft groot: 'In een vreemd land, helemaal alleen’

Het ouderlijk huis staat precies drie jaar na zijn overlijden vol bloemen. ‘We still miss you everyday’ staat er op het kaartje van zijn werkgever DSV. De verslagenheid blijft groot. Moeder Jolanda (60) en zus Loïs (26) praten honderduit om het leed proberen te verwerken, vader Jan (65) is stil. Jan is een ander mens geworden. Er is een leven vóór en een leven ná het ongeluk.