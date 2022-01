Verrassing voor Zevenbergenaren: op ‘minivakantie’ naar de Efteling

ZEVENBERGEN - ‘Efteling, here we come.’ Dat denken de bewoners van het Sovak-huis in Zevenbergen, dat onderdak biedt aan jongvolwassenen met een lichtverstandelijke beperking. Zij kunnen zich opmaken voor een leuk uitje.

Als corona geen roet in het eten gooit, zijn de acht bewoners (tussen 17 en 27 jaar oud) en twee begeleiders over een paar weken in het pretpark in Kaatsheuvel te vinden. En dat niet niet minder dan drie dagen achter elkaar, terwijl ze overnachten in het hotel van de Efteling.

De ‘mini-vakantie’ is te danken aan de Zevenbergse ondernemer Ad Farla (Evelo B.V. Installatietechniek) en de Stichting Wensdroom, die dromen van chronisch zieke of lichamelijk/geestelijk beperkte Moerdijkers in vervulling laat gaan.

Ad Farla heeft het bedrag dat hij normaal gesproken besteedt aan kerstpakketten voor het personeel en relaties geschonken aan Stichting Wensdroom, vertelt Ella van Turnhout van de stichting. ,,Hij wilde iets doen, een gift geven voor iets tastbaars. Zo is hij bij ons uitgekomen.”

Het balletje ging verder rollen toen Kirsten, een van de bewoners van het Sovak-huis aan de Stationsstraat, Stichting Wensdroom aanschreef. Van Turnhout: ,,Ik heb begrepen dat de groep net is opgestart en dat de bewoners nog erg aan elkaar moeten wennen. Ze moeten wennen aan elkaar, aan de omgeving en de begeleiding. Het klikte nog niet echt, liep allemaal nog niet zoals gewenst. Daarom vinden wij: zij hebben dit wel verdiend.”

Aan de vrolijke gezichten die gisteravond te zien waren toen de bewoners een symbolische koffer in ontvangst namen en hoorden dat ze naar Kaatsheuvel mogen, is het uitje wel aan de bewoners besteed.

Op hoop van zegen

Wat nou als de Efteling wegens corona is gesloten in het weekend dat ze van plan zijn langs te komen? ,,Dat is geregeld. Als het niet door kan gaan, mogen we het verschuiven.” Lachend: ,,De bewoners hebben allemaal werk. Dus op hoop van zegen dat het gewoon door kan gaan.”