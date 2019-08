Verouderde AH Zevenbergen krijgt nog deze maand make-over: ‘Groter versaanbod, meer betaalgemak’

Brommen over verkoopcij­fers op Ibiza Market Willemstad: 'Gezellig, maar ik verkoop weinig’

4 augustus WILLEMSTAD - Wie zondagmiddag in de haven van Willemstad was, waande zich even op Ibiza. Op de Ibiza Market waren talloze kramen met sieraden, tassen, interieuraccessoires en kleding te vinden. Alles in Ibizastijl, dus vrolijke kleuren, franjes en veel schelpen.