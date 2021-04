Verolme Moerdijk weer op de been na faillissement: ‘Werknemers houden baan’

COLUMN Wandelen in Zevenber­gen: toeterende auto's rijden je van je sokken

4 april ZEVENBERGEN - En, wat gaan we met Pasen doen? Wandeluh! Wandelen is hip, wandelen is goed. Om de twee voornaamste voordelen te noemen: je raakt vanzelf van je coronakilo's af en, zo predikt hersenprof Erik Scherder, het is vréselijk gezond voor je brein.