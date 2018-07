Verkeersregelaars op toeristendagen in Willemstad? Gaat niet gebeuren

Duiven sterven 'vreselijke dood' in Moerdijk: politie waarschuwt

21 juli MOERDIJK - In de gemeente Moerdijk zijn de afgelopen week drie verwaarloosde duiven overleden. Hun eigenaars waren al een week niet in de buurt gezien. Dat meldt de politie, die spreekt van een 'vreselijke dood'. De dieren zaten al die tijd zonder vers water of voedsel in de snikhete achtertuin. Vol in de zon.