Verkeersmetingen in Achterstraat Willemstad na klachten bewoners

WILLEMSTAD - In de Achterstraat in Willemstad worden over enkele weken verkeersmetingen uitgevoerd.

Die moeten aantonen hoeveel verkeer er door de straat rijdt en welke snelheden die passanten aantikken. Dat is de uitkomst van een overleg dat wethouder Thomas Zwiers deze week heeft gehad met inwoners van de Achterstraat.

Reconstructie

De inwoners hebben geklaagd over de volgens hen veel te hoge snelheden in hun straat na een reconstructie. Daarbij is het wegdek in de Achterstraat ontdaan van eerdere oneffenheden.

Gecombineerd met het kaarsrechte verloop van de straat is dat voor menig hardrijder kennelijk een te grote verleiding. Bovendien lappen automobilisten regelmatig het eenrichtingsverkeer dat van kracht is aan hun laars.

Teruggedraaid

De Achterstraat mocht tijdens eerdere werkzaamheden tijdelijk vanaf beide zijden ingereden worden. Dat is inmiddels weer teruggedraaid maar daar houdt lang niet iedereen zich aan, zo melden de inwoners.

Zowel de gemeente als de inwoners hebben het overleg van de afgelopen week ervaren als een goed gesprek, zo laten zij weten.

De toegezegde metingen volgen nadat de herinrichting van de nabijgelegen Landpoortstraat voltooid is. Dat moet volgens de planning over veertien dagen klaar zijn.

Appen

Inwoner Korstiaan Dane is een van degenen die in gesprek ging met de wethouder. Dat gebeurde nadat hij over de situatie in zijn straat al veertien maanden aan het appen was met de gemeente.

Hij zegt dat het gesprek is goed is verlopen. ,,Maar ik wil het eerst wel zien voordat ik het geloof. We hebben afgesproken dat de metingen uitgevoerd worden in overleg met ons."

Afvalcontainers

De inwoners hebben eerder afvalcontainers op de straat gezet om zo de snelheid uit het verkeer te halen. Volgens de initiatiefnemers was dat een groot succes. Toch zijn de containers inmiddels weer uit het straatbeeld verdwenen.

Dat gebeurde na een waarschuwing van een boa die daarbij aankondigde dat toekomstige overtredingen de inwoners op een boete van 104 euro per keer kunnen komen te staan.

Weekeinden

Dane heeft het gesprek met de wethouder meteen aangegrepen om te vragen of de boa's in de weekeinden wat vaker naar Willemstad te laten komen. ,,Want dat zijn de dagen dat het hier te doen is. En dan zien we geen boa's", vertelt Dane.