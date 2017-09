Verkeersinfarct rond Breda door brandende auto en kapotte vrachtwagen

Twee rijstroken waren daardoor afgesloten. Inmiddels is de brand onder controle en wordt het voertui getakeld. Ter hoogte van Zevenbergschen Hoek stropt het tot aan Breda over een lengte van zeker 10 kilometer.

Hierdoor is er ook een file van enkele kilometers ontstaan op de A59 komende vanuit de richting Waalwijk, waar bestuurders moeten invoegen op de A16.

A27

Op de A27 tussen Breda en Gorinchem zorgt een vrachtwagen even voor knooppunt Hooipolder met een lekke band ook voor problemen. Daar staat het inmiddels vast over een lengte van 6 kilometer. De rechter rijstrook is dicht.