Verkeer omgeleid na ongeluk op A16: drie rijstroken dicht

18:39 ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Vanwege de toevloed van coronapatiënten in combinatie met het onverminderd hoge ziekteverzuim onder zorgpersoneel schrapt het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom alle planbare operaties in november. Harde keuzes zijn onvermijdelijk om ook in de komende weken zoveel mogelijk bedden en medewerkers vrij te spelen voor coronapatiënten, aldus het ziekenhuis.