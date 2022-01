Verhuizing voetbalclub Kogelvangers in Willemstad in stroomversnelling: ‘We hoeven geen gouden tegels’

WILLEMSTAD - Er zit schot in de verhuizing van Kogelvangers in Willemstad. De voetbalclub kan binnen anderhalf tot twee jaar verkassen om ruimte te maken voor een nieuwe multifunctionele accommodatie, verwacht bestuurslid Rowan Kamp. ,,We worden steeds enthousiaster.”

Na een lage aanloopperiode door onder meer corona is de verhuizing volgens hem in een stroomversnelling geraakt. ,,De kans van slagen is sterk toegenomen. We zien het als een mooie prikkel voor onze club en voor heel het verenigingsleven in Willemstad.”

Al een paar jaar broedt de gemeente Moerdijk op een nieuw multifunctioneel gebouw in Willemstad, met daarin onder meer ruimte voor twee basisscholen, kinderopvang en Gebouw Irene. Het is de bedoeling dat Kogelvangers met de kantine en kleedkamers naar de overkant van de Grintweg vertrekt, waar de voetbalclub nu al twee velden in gebruik heeft. Op de vrijkomende locatie kan dan de nieuwe multifunctionele accommodatie komen.

Nieuw clubgebouw

Op dit moment beschikt Kogelvangers aan beide kanten van de Grintweg over twee velden. Dat steeds de weg moet worden overgestoken, vindt de club verre van ideaal. In het jongste plan is het volgens Kamp de bedoeling dat de verenging aan de overkant van de weg drie velden krijgt, met daarbij een nieuw clubgebouw met kantine en kleedkamers. Bij de multifunctionele accommodatie komt ook nog een veld, dat door de scholen kan worden gebruikt en ook door Kogelvangers als dat nodig is.

Quote We hoeven geen gouden tegels en we kunnen met onze vrijwilli­gers zelfwerk­zaam­heid inbrengen Rowan Kamp, Bestuurslid Kogelvangers

Duurzaam

Kogelvangers, dat zo’n 280 leden telt, en gemeente moeten nog een ei leggen over de kosten. ,,Een nieuw clubgebouw kunnen wij niet betalen”, zegt Kamp. ,,We hoeven geen gouden tegels en we kunnen met onze vrijwilligers zelfwerkzaamheid inbrengen. Het is wel belangrijk dat er een duurzaam gebouw komt.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Rowan Kamp © Pix4Profs/Peter Braakmann

Er is voor gekozen om de verhuizing van Kogelvangers en het nieuwe multifunctionele gebouw niet meer als een project te zien, maar van elkaar los te koppelen, aldus Kamp. Op deze manier kan de club alvast vertrekken. Voor de multifunctionele accommodatie komt veel meer kijken, omdat er meerdere partijen bij zijn betrokken.

Schot in de zaak

Volgens een woordvoerder lopen op dit moment nog verschillende onderzoeken. ,,Corona komt de voortgang van het proces niet ten goede. Elkaar fysiek ontmoeten kon in de afgelopen periode maar heel beperkt. Desondanks zit er schot in de zaak. We verwachten dat we in de eerste helft van dit jaar met een voorstel naar de gemeenteraad over de verplaatsing kunnen komen.”