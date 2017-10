Verdriet over kap kastanjeboom in Klundert

KLUNDERT - De monumentale kastanje aan de Stadhuisring in Klundert is kassie wijlen. Een groot gat gaapt waar tot maandagmiddag een reusachtige boom van ruim 120 jaar oud stond. Ondanks verzet van de buurt heeft de gemeente gehoor gegeven aan het kapverzoek van de nieuwe pandeigenaren waar de tuin met de boom deel van uitmaakt.

In de Klundertse buurt is teleurgesteld op de kap gereageerd, laat de overbuurvrouw van de woning weten. Zij begon destijds de handtekeningenactie. ,,Mensen zijn boos, maar ook verbaasd dat het zo snel is gegaan. De boom hoorde bij Klundert en was beeldbepalend. Ik ben er heel verdrietig over."

Buurt

De buurt heeft er volgens haar alles aan gedaan om de kap tegen te houden. ,,We hebben meermaals bij de gemeente en de bewoners aan de bel getrokken. Het heeft helaas niet mogen baten. Er is, vinden wij, niet goed genoeg gekeken naar de boom en de gemeente heeft veel te snel besluiten genomen."

De gemeente motiveerde haar besluit tot een kapvergunning als volgt: ,,De huidige bewoners hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld om de boom te onderzoeken en daaruit blijkt dat de veiligheid in het geding is. Er bestaat een kans dat hij om kan vallen, bijvoorbeeld bij een storm. Op deze gronden weegt veiligheid het zwaarst."

Actievoerders

Tot de twintig actievoerders hoort ook Mark Bouwman. ,,Ik verbaas me over de laksheid waarmee de gemeente dit onderwerp heeft behandeld. Als je naar de stam kijkt, zie je dat er niets aan de hand is met de boom. Dat gaven de vorige bewoners van het huis eerder ook al aan."

Toch is de buurt na het besluit van de gemeente niet naar de rechter gestapt ,,We hadden daar weinig vertrouwen in."

Volledig scherm Boven de poort is nu een groot gapend gat zichtbaar. © Annelies Vlaanderen