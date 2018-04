Verdachten hennepdrogerij slecht in slootjespringen

NOORDHOEK - De politie zoekt naar de inzittenden van twee auto's die dinsdagavond zijn gevlucht na de ontdekking van een flinke hennepdrogerij in een oude champignonloods in Noordhoek. Drie andere verdachten uit Rotterdam en Dordrecht werden na een snelle actie door meerdere politie-eenheden ter plekke ingerekend, telkens in of bij sloten. De politie heeft 195 kilo henneptoppen in beslag genomen.

Volgens getuigen maakten de aangehouden mannen het de agenten niet al te moeilijk. Een verdachte (37) uit Rotterdam raakte bij een sprong over de sloot langs rijksweg A59 zodanig aan zijn been gewond, dat hij meteen met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.

Modder

Een tweede verdachte (29) uit Dordrecht wilde op zijn vlucht ook over een slootje springen maar landde er middenin. Hij kwam vast te zitten in de modder, waar de politie hem uit moest trekken.

Blote voeten

De derde verdachte (43) werd een kwartier eerder opgepakt. Dat gebeurde eveneens zonder problemen na een melding dat er aan de naburige Weeldijk een vreemde man door de tuinen liep. Toen de politie de Rotterdammer even later in de polder onderschepte, bleek hij doornat te zijn en op blote voeten te lopen. Hij vertelde dat hij kort ervoor in de loods aan de Vlietweg was bedreigd door twee mannen met een vuurwapen.

Wiettoppen

Toen de politie poolshoogte in het gebouw wilde nemen en de deur opentrok, vluchtten de twee andere verdachten uit het gebouw. Binnen trof de politie de hennepdrogerij aan met genoeg wiettoppen om twee politiebusjes te vullen. Ook werd een wapen gevonden en een jammer om GPS-signalen te verstoren

Petje

Buurtbewoner Antoon Kouters was getuige van een en ander. Hij merkte rond zeven uur al dat er iets niet pluis was aan de Vlietweg. Vlakbij de oude champignonloods zag hij een onbekende jongeman met petje: ,,Die kroop daar ook uit een sloot, vlakbij een terrein waar een vrouw haar paard trainde. Hij stond druk te bellen. Ik vertrouwde het niet en riep: hé jong, laat je gezicht eens zien! Toen rende hij keihard weg richting Weeldijk. Daar schoot hij tussen twee huizen door de polder in.''

BMW

Even later zag Kouters een BMW-stationcar 'vier of vijf keer opvallend over de Vlietweg heen en weer rijden': ,,De inzittende droegen ook petjes. Ze waren kennelijk op zoek naar die kerel.''

De politie roept getuigen op die deze auto hebben gezien en een zilverkleurige Volkswagen Golf die bij de loods zijn weggereden en nog spoorloos zijn.

Ripdeal

De recherche onderzoekt wat er precies aan de hand was in en rond de hennepdrogerij. De politie zeker houdt zeker rekening met een mislukte ripdeal: een poging van criminelen om bij andere criminelen drugs te stelen. Maar alle scenario's zijn nog open.

Inbraken

Opmerkelijk is dat de afgelopen periode een aantal inbraken is geweest in het dorp Noordhoek. Bij een daarvan gooide maandagavond een gedupeerde inwoner een steen door de autoruit van twee verdachten, die in Dordrecht werden aangehouden.