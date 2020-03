Verdachten drugssmokkel Moerdijk niet vrij

Lieke heeft straks een energieneu­traal huis in Willemstad: 'Het loont in alle opzichten’

15:05 ,,Over tien jaar betalen we alleen nog voor onze hypotheek en hebben we geen vaste lasten meer", vertelt een opgetogen Lieke Knape. Zij woont sinds anderhalf jaar met man Bas en zoontje Lev (2) in een van de zes sluiswachtershuisjes aan de Hellegatsweg in Willemstad.