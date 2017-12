Verdacht raadslid Fred Wozniak uit Moerdijk na twee dagen cel vrij gelaten

LANGEWEG - Het van belastingfraude verdachte Moerdijkse CDA-raadslid Fred Wozniak (61) is weer thuis. Het Functioneel Parket zegt dat de man donderdagmiddag uit de cel is gelaten. De inwoner van Langeweg werd maandag aangehouden door rechercheurs van de FIOD, de opsporingsdienst van de fiscus.

Een woordvoerster van het parket zegt dat Wozniak verdachte blijft en dat het onderzoek in zijn strafzaak nagenoeg is afgerond. Wat de verdachte de afgelopen dagen in verhoren heeft verteld, wil ze niet zeggen. Het raadslid was donderdag zelf niet bereikbaar voor een reactie.

Lees ook Fraudeerde opgepakt raadslid Fred Wozniak 4 ton met twee stichtingen? Lees meer

De FIOD verdenkt de politicus van witwassen en fraude met omzet-en inkomstenbelasting. De fiscus zou in vijf jaar 400.000 euro aan belasting zijn misgelopen.

Misdrijven

De verdachte heeft de misdrijven volgens de FIOD gepleegd door voor zijn twee stichtingen opzettelijk negatieve aangiften omzetbelasting te doen en de belastingteruggaven grotendeels over te boeken op zijn privérekening.

In de twee stichtingen, waarvan de verdachte de enige bestuurder is, heeft hij bedrijfsactiviteiten ondergebracht, waaronder een bemiddelingsbureau voor de verhuur van woningen en een adviesbureau in de IT. Ook werkt het raadslid als mediator.

Dat een zelfstandige ondernemer zijn bedrijfjes in een stichting onderbrengt, en niet in bijvoorbeeld een bv of vof, is volgens deskundigen op het gebied van ondernemings- en fiscaalrecht niet erg gebruikelijk. ,,Maar het komt wel voor'', zegt hoogleraar belastingrecht Peter Essers van de Universiteit van Tilburg, ,,het is echter een onhandige rechtsvorm voor een bedrijf. Een stichting mag namelijk geen winst uitkeren.''