Verdacht CDA-raadslid Fred Wozniak verlaat Moerdijkse CDA-fractie

Volgens fractievoorzitter Désirée Brummans is het Wozniak’s eigen idee: ,,We hebben niet gezegd: houdoe en bedankt!’’

Het Moerdijkse raadslid is maandag aangehouden voor witwassen en belastingfraude. ,,Deze situatie is niet verenigbaar met het uitvoeren van een functie in het openbaar bestuur’’, staat in een persbericht dat Wozniak én de fractie samen hebben opgesteld.

Fractiechef Brummans heeft respect voor de manier waarop haar collega zijn verantwoordelijkheid neemt. Ze benadrukt dat het niet de fractie is geweest die heeft aangedrongen op zijn vertrek. ,,Het is een persoonlijke afweging van Fred’’, zegt de christen-democrate. ,,Het is goed dat hij met ons heeft willen meedenken.’’

Volledig scherm Desiree Brummans, fractievoorzitter CDA in Moerdijk © CDA Volgens het persbericht heeft Wozniak willen voorkomen dat zijn partij imagoschade oploopt. Brummans: ,,De inwoners van Moerdijk kijken naar ons en vragen zich af: wat doet die partij? Wozniak begrijpt dat hij het CDA in een lastig parket heeft gebracht. Tja, de politiek heeft tegenwoordig al snel een slechte naam. Onze integriteit staat heel erg ter discussie.’’

Wozniak is uit de CDA-fractie gestapt, maar is nog lid van de raad én van de partij. Hij denkt nog na over de vraag of het zin heeft om in zijn eentje door te gaan. Het CDA zal hem zijn zetel voorlopig gunnen, in de wetenschap dat er volgend jaar maart toch verkiezingen zijn.

Fractievoorzitter Brummans wil onderstrepen dat haar collega nog niet is veroordeeld. ,,Na zijn arrestatie heb ik meteen gemerkt hoe hard onze samenleving is’’, zegt de Moerdijkse politica. ,,Meteen wordt zo’n man een stempel opgedrukt. Zeker bij politici zijn we daar tegenwoordig misschien iets te gretig in.’’

Volgens de FIOD heeft Wozniak van 2012 tot 2017 als voorzitter van twee stichtingen met opzet verkeerde aangiften gedaan van de omzetbelasting. Bovendien zou hij belastingteruggaven aan beide stichtingen onmiddellijk hebben overgeboekt naar zijn privérekening. Mogelijk heeft het Moerdijkse raadslid ook voor zichzelf onjuiste belastingaangiften gedaan. Naar schatting is de schatkist door de fraude minimaal 4 ton misgelopen.