Verbod op overnachten truckers op industrieterrein Moerdijk

Dat staat in het nieuwe bestemmingsplan 'Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk', waarover de gemeenteraad begin januari een besluit neemt. Het verbod is een van de wijzigingen die door het college van burgemeester en wethouders is doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan, dat afgelopen zomer ter inzage heeft gelegen. Er werden 39 zienswijzen tegen ingediend.

Veiligheid

Het overnachten door truckers gaat aan banden met het oog op de veiligheid, dat in het nieuwe bestemmingsplan de boventoon voert. Nabij de Texaco-pomp is nu een tijdelijke voorziening, maar die is veel te klein. Moerdijk kijkt samen met gemeenten in de regio naar de mogelijkheid voor een grote regionale parkeerplaats voor vrachtwagens.

In een bestemmingsplan staat nauwkeurig beschreven wat wel en wat niet is toegestaan in een bepaald gebied, in dit geval dus het haven- en industrieterrein. Het plan schrijft voor waar de zware chemische industrie komt en waar de logistieke ondernemers terecht kunnen. In de nieuwe versie wordt bijvoorbeeld geregeld dat kantoren aan de Plaza moeten komen.

Stikstof

De gemeente Moerdijk is vijf jaar bezig geweest met het nieuwe bestemmingsplan. Onder meer nieuwe regelgeving voor stikstofuitstoot zorgde voor vertraging. ,,Het heeft erg lang geduurd'', zegt wethouder Jaap Kamp.