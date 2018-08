Verbindingsweg Klaverpolder weekend dicht vanwege werkzaamheden

Geef uw mening Ieder kind moet verplicht op zwemles!

11:00 Het is raak dit jaar met het aantal verdrinkingen. Deze week werd bekend dat deze hete zomer elke week wel twee tot drie personen zijn verdronken in een natuurplas, zee of een zwembad. Onder de slachtoffers zijn ook een aantal kinderen. Zwemvaardigheid is van groot belang als kinderen vrij willen spelen in en rond water. Zou zwemles voor elk kind in ons waterrijke landje verplicht moeten zijn?