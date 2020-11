Veiligheidskundige: ‘Werknemers denken vaak voor hun baas en nemen soms grote risico's’

interviewZEVENBERGEN - Veiligheid is zoveel meer dan een aantal regels goed naleven. Gedrag is net zo van belang, weet Annemarie Timmermans maar al te goed. Zij coacht bedrijven.

Veiligheid in een bedrijf is heel wat meer dan het naleven van de regels. Veiligheidskundige Annemarie Timmermans weet daar alles van. Sterker nog, ze ondervond het aan den lijve. Daarom noemt ze zich ook gedragsveiligheidskundige.

De Zevenbergse geeft later deze maand een webinar voor de Moerdijkse ondernemers, in de reeks Blik Vooruit Moerdijk. "Ik richt me met name op het midden- en kleinbedrijf, want die ondernemers hebben meestal onvoldoende professionaliteit in dienst wat veiligheid betreft", zegt ze.

Medische misser

Timmermans was een meisje van 10 jaar toen ze een ongelukje kreeg. De gevolgen daarvan zijn een groot deel van haar verdere leven gaan bepalen: "Ik struikelde over een touwtje en brak daarbij mijn arm, net boven de elleboog. Naar het ziekenhuis. Daar was er twijfel over de aard van de breuk: was het een gewone of een gecompliceerde? Er kwam een militaire arts binnen, met bravoure. Die keek naar de foto's, naar mijn arm, vroeg niemand iets en zei: een gewone breuk.”



,,Een medische misser, met als gevolg een verlamde linkerarm die in groei flink achterbleef. En dan ben je misschien een kind van 10, ik had drommels goed in de gaten dat het gedrag van de arts ervoor zorgde dat niemand twijfel durfde te uiten."

‘Voorkomen dan anderen hetzelfde meemaken’

Het was Timmermans' kennismaking met de invloed van gedrag op veiligheid. Het was wel het begin van wat uiteindelijk een loopbaan werd. “Ik werk op het snijvlak van mens, techniek en veiligheid. Omdat ik voor anderen wil voorkomen wat ik zelf mee heb gemaakt, ben ik heel gedreven."

,,Er zitten zo veel aspecten aan veiligheid. Neem het rangen- en standenverschil. Groepsdynamiek speelt een grote rol. Voorbeelden? Nou, stel een medewerker vindt een situatie onveilig, maar hij durft niet tegen een leidinggevende in te gaan. Of neem beslissingen om boeteclausules in contracten te voorkomen. 'We zeggen maar niks, want dat levert vertraging op en dat kost onze baas geld'. Dat soort overwegingen is van alledag.”

,,Werknemers denken vaak voor hun baas en nemen soms grote risico's, zelfs al geeft die zelf het goede voorbeeld. Alles met de beste bedoelingen, maar het kan ongewenste gevolgen hebben."

Hoeveel risico wil je nemen?

Veiligheid is ook in deze tijd van corona een actueel thema. Timmermans: "Veel draait om de vraag hoeveel risico je bereid bent te nemen. Mensen spreken al van Nederland als 'rubberentegeltjesparadijs'; risico's moeten waar mogelijk worden vermeden."

,,Maar je kunt niet alles voorkomen. Een ongeluk heet niet voor niets on-geluk. Alleen: waar ligt de grens, welk risico is nog acceptabel? Wat mag er nog fout gaan? Dat is ook de vraag rond de maatregelen om corona in te dammen. Als je kijkt naar het absoluut aantal besmette mensen, staan de maatregelen dan in verhouding tot de negatieve gevolgen die ze ook hebben? Een ingewikkeld vraagstuk."

‘Wie zich veilig voelt, durft alles’

Een van Timmermans' credo's is: wie zich veilig voelt, durft alles. Het is de ondertitel van haar boek Geef veiligheid wortels, dat een kleine twee jaar geleden verscheen. "Je bouwt op de werkvloer relaties op, je luistert naar elkaar en je gaat ervan uit dat iedereen het goed wil doen. Vertrouwen", zo verklaart ze de spreuk.

"In mijn werk laat ik mensen stilstaan bij hoe ze met elkaar omgaan. Het gaat niet puur om technische veiligheid, het gaat ook om gedrag. Wetten en regels zijn er, maar ze zijn vooral afgestemd op grote bedrijven. Die hebben mensen in dienst die specifiek met die regels bezig zijn. Een bedrijf met tien mensen kan zich dat niet permitteren. De arbowetgeving is naar mijn mening veel te ver doorgeschoten. Ik snap de ondernemers die daar moeite mee hebben."

"De rode draad door mijn werk is dat ik op een voor ondernemers makkelijke manier naar veiligheid kijk. Ik heb een model gemaakt, waarmee een directeur in zo'n tien minuten op een rijtje heeft wat hij of zij belangrijk vindt aan veiligheid wil en met welke verbeteringen hij aan de slag wil. Veiligheid, of een gebrek eraan, heeft ook gevolgen voor de productiviteit. In kleine bedrijven zijn vaak zo weinig letselongevallen, dat verbetering bijna onmogelijk is. Maar ook schade door onveiligheid kan je als ondernemer heel veel geld kosten door uitval van machines of verlies van materiaal. Verbeter je die punten, dan is er naast minder kans op schade ook minder kans op ongevallen met letsel. Het is zaak om je bedrijf door te lichten zodat je weet wat er speelt, en wat er kan gebeuren als het misgaat. Het werkt het beste als de directeuren intrinsiek enthousiast worden. Hoe dat in zijn werk gaat? Dat maak ik ook in mijn webinar duidelijk."

Het webinar is op 24 november. Ondernemers kunnen zich nog aanmelden via www.moerdijk.nl.

Paspoort

Naam: Annemarie Timmermans

Geboorteplaats en -datum: Oud-Vossemeer, 26-5-1963

Burgelijke staat: alleengaand, twee zoons

Opleidingen: Havo, Sociale Academie (eerste jaar), HBO Sociaal-Kultureel Werk, MVK (Middelbaar Veiligheidskundige), NEBOSH Diploma (Britse HVK), NLP Master Practioner