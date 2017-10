Veertig kinderen hollen pompoenen uit in Moerdijk

Mannen in gele jassen willen foto's maken in huis: gemeente Moerdijk waarschuwt voor inbrekers

16:37 ZEVENBERGSCHEN HOEK - De gemeente Moerdijk waarschuwt voor twee mannen in gele jassen die in Zevenbergschen Hoek hebben geprobeerd een woning binnen te komen. Zij belden aan en vertelden dat zij namens de gemeente foto's kwamen maken in het huis.