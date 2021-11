Veel vragen over aanpak essentaksterfte Moerdijk

Diverse raadsleden hadden deze week nogal wat vragen bij het ingrijpende plan om de komende tien jaar ruim 7000 essen te vervangen ; het merendeel is aangetast door een schimmelziekte en laat daardoor takken vallen. Het college van B en W wil de bomen ‘doelgericht’ vervangen: regelmatig kijken welke bomen gekapt en vervangen worden. Dat is een soort middenweg tussen zo snel mogelijk alle bomen kappen en maar afwachten wat er gebeurt en dan pas ingrijpen.

Vleermuizen

CDA en Fractie Tak vroegen aandacht voor een mogelijk vleermuizenprobleem. De beschermde diertjes kunnen allerlei projecten stilleggen en misschien is het nuttig onderzoek te doen om te voorkomen dat de gemeente voor verrassingen komt te staan, opperden ze. ,,We moeten rekening houden met de wet Natuurbescherming", zei wethouder Jack van Dorst. ,,En we kijken of we er op praktische manier op in kunnen spelen.”