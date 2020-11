Veel te hard rijdende quadrijder (60) verongelukt bij zware botsing, maar ‘geen sprake van roekeloos rijgedrag’

column Zel­luf-el­luf: doe jij vandaag ook mee?

11 november Voor mij is het Schrobbelèr. Voor jou is het misschien een Boswandeling. Of een zuur shotje Sourz. Iedere carnavalsvierder heeft wel een drankje dat traditioneel gedronken moet worden tijdens het leutigste feest van het jaar.