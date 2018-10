Veel sfeer bij Oktoberfest op nieuwe locatie in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Voor de vijfde editie van het Oktoberfest was gekozen een festivalterrein in te richten aan de Kristallaan. Bij de aanvraag van de evenementenvergunning werd vanuit de gemeente Moerdijk aan Stichting Markt Bruist het advies gegeven om - vanwege de werkzaamheden ten behoeve van het opengraven van de haven - te verhuizen naar het evenemententerrein. Die keuze bracht veel extra werk met zich mee omdat nu veel meer voorzieningen moesten worden gecreëerd welke op de Markt in de eigen horeca gelegenheden aanwezig waren.

De tent van 50 bij 20 meter waar nu voor gekozen was en tweemaal zo groot als die op de Markt. De extra ruimte zorgt voor meer veiligheid en de mogelijkheid meer bezoekers te trekken. De circa 600 bezoekers - hoofdzakelijk vriendengroepen, bedrijven, maar ook voetbalteams van Seolto en Virtus - vulden al vroeg de sfeervol ingerichte tent. Zittend aan de lange biertafels - welke zo kenmerkend zijn voor een bierfeest - en gekleed in lederhosen en dirndl's leverde dat een kleurrijk geheel op. Liefhebbers qua leeftijd oplopend van jonge twintigers tot dik in de zeventig. Feestband de Limburger Buben en DJ Melvin zorgden beurtelings dat de stemming er al snel in zat.

Zevenbergenaar Toon van Vlimmeren (64) vermaakt zich met vrienden van de G7 - een samenraapsel van leden van verschillende carnavalsclubs - die al meerdere keren het Oktoberfest bezochten. "Ik vind de verhuizing een prima idee, we hebben nu meer plek en ook de keuze van de band is goed. Vooral de jongeren gaan uit hun dak bij de muziek van DJ Melvin uit Etten-Leur. Nummers van onder andere Snollebollekes (van links naar rechts), Danny de Munck (Ik voel me zo verdomd alleen) en Imca Marina (Viva España) worden luidkeels meegezongen. De bierpullen worden in grote getalen aangedragen door de - uiteraard ook in dirndl gestoken - serveersters. Een enkeling vindt het jammer dat erg weinig Duitse muziek is en er niet eerst gestart is met een traditionele Tirolerband, om langzaam in de stemming te komen, maar dat er meteen vanaf het begin de drukke feestmuziek is.