Veel schade bij bijna-frontale botsing in Fijnaart

Eis: voorwaarde­lij­ke celstraf voor mailende stalker uit Fijnaart

10:13 BREDA – Vreemde tegenstelling bij 55-jarige Fijnaarter Hildo de V. Hij stalkte in 2017 een vrouw uit Fijnaart door onder meer talloze e-mails te sturen. Zij stuurde op zeker moment een mail terug dat ze geen contact wilde. Het antwoord van De V.: ,,Dat soort dingen doe je niet via de mail. Dat doe je persoonlijk, of via de telefoon.’’