Veel rookontwikkeling bij brand bij loods in Moerdijk

Oproep Gezocht: West-Brabantse werknemers en werkgevers die willen praten over vaccinatie­drang

30 augustus Autobedrijf Leaseplan wil dat medewerkers volledig gevaccineerd zijn voordat ze terugkomen op kantoor. In andere landen stelden bedrijven eerder al zo'n (verkapte) plicht in. Worstel jij als werkgever met dit vraagstuk? Of voel je je als werknemer onder druk gezet om een prik te halen?