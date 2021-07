Veel interesse voor informatieavond Suikerentrepot: ‘Je kunt toch omwonende én geïnteresseerd zijn?’

STANDDAARBUITEN - Het is een informatieavond en geen verkoopavond. Maar je proeft de interesse bij de omwonenden van het Suikerentrepot woensdagavond in de monumentale voormalige suikeropslagloods aan de Veerstraat in Standdaarbuiten. ,,Je kunt toch omwonende én geïnteresseerd zijn?’’, concludeert een van de aanwezigen snedig.

Het plan om het Suikerentrepot om te bouwen naar een woonlocatie ligt al sinds 2006 op de tekentafel, maar krijgt nu eindelijk vaste vorm. Architect Maaike Westinga van bureau TenBrasWestinga en ontwikkelaar Mitchell van der Meer van het Rotterdamse Blue-house leggen hun plannen voor aan de mensen uit de buurt.

Kort gezegd: er komen 44 appartementen en in totaal 80 parkeerplaatsen, waarvan 53 binnen. Het pand krijgt een vrij toegankelijk groot atrium met een loopbrug en trappen en een lift naar de verdieping met appartementen in twee lagen met een dakpatio. Op de benedenverdieping aan de waterkant, hebben de appartementen een klein tuintje, vertelt Westinga.

,,Maar we hebben met de gemeente afgesproken dat de kade echt kade moet blijven en vrij toegankelijk’’, zegt Westinga. Eind juli wordt de vergunning ingediend. De verkoop start rond 16 augustus. De bedoeling is dat de bouw begin 2022 begint en die zal ongeveer anderhalf jaar duren, vertelt Van der Meer. De prijzen van de appartementen worden pas in augustus bekendgemaakt.

Krijgen de mensen uit Standdaarbuiten voorrang bij de verkoop?, wordt enkele malen gevraagd. ,,Dat is juridisch niet mogelijk, in verband met vrije vestiging. Maar wij voelen zeker een morele verplichting om bewoners van Standdaarbuiten een informatievoorsprong te gunnen’’, antwoordt Van der Meer. Niets staat omwonenden in de weg om interesse te tonen, zegt hij met een kwinkslag. ,,Daar kunt u de makelaar heel de dag mee lastig vallen, via info@suikerentrepot.nl.’’

De belangrijkste zorg van omwonenden is de toegang tot het terrein. De weg ernaartoe is vrij smal. ,,Dan krijgen wij als omwonenden continu overlast door de vele pakjesdiensten die hier af en aan rijden’’, vreest iemand. Maar Maaike Westinga geeft aan dat de toegankelijkheid van het complex uitgebreid onder de loep is genomen.

,,Ambulances en brandweer moeten er bijvoorbeeld ook goed kunnen komen. We richten het zodanig in dat het allemaal goed past, onder meer door het talud te verwijderen. De weg loopt voor een deel over het terrein van Adrie Kuijstermans, met recht van overpad.’’

Ook over geluidsoverlast door het binnenparkeren hoeft niemand zich zorgen te maken, verzekert ze. ,,Het parkeerdeck is door een wand gescheiden van het atrium. En die is gemaakt van heel dik beton, dat geluid- en brandwerend is.’’