Veel interesse tijdens informatiemarkt over nieuwbouw panden in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - "Garanties zijn er niet, maar de kans is groot dat er een Kruidvat komt in één van de nieuwe panden aan de Molenstraat in Zevenbergen", vertelt Arie de Vos van projectontwikkelaar Synchroon dinsdagavond tijdens de informatiemarkt in de Moerdijkzaal op het gemeentehuis, over het gebied Markt, Doelstraat en Molenstraat.

Nu de sloop in dit gebied van start is gegaan, konden belangstellenden zich tijdens deze avond verder laten informeren over de plannen en de planning van dit project. En belangstelling was er. Petra Nagtzaam van Primera aan de Molenstraat was vooral benieuwd naar de planning. Het valt haar tegen. "Ze denken zeventien maanden te gaan bouwen. Wij dachten dat het binnen twee jaar klaar zou zijn, maar dat lijkt nu niet realistisch."

Einddatum

"Wanneer ben je klaar?", dat is dan ook de meest gestelde vraag aan Patrick Vermeulen van Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda vertelt hij. Deze week is hij met zijn ploeg begonnen aan de sloop. De einddatum staat op 1 augustus. "Maar dat neem ik zelf liever iets ruimer, dus medio augustus verwacht ik."

Het plan behelst de bouw van een nieuwe supermarkt, een aantal winkelpanden, een horecagelegenheid en een parkeergelegenheid. Daarnaast worden éénentwintig appartementen gerealiseerd. Negen aan de Molenstraat (83m2), drie aan de Doelstraat (106m2) en nog eens negen aan de Markt (134m2). Deze laatste negen hebben een dubbele verdieping. "Het zijn allemaal koopappartementen", licht Sandra Materman van Synchroon toe. "We gaan in zee met een lokale makelaar, maar zowel die naam als de prijs van de appartementen kunnen we op dit moment nog niet delen."

Groot gemis