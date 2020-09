Veel geld nodig voor verouderde zwembaden in Zevenbergen en Klundert

ZEVENBERGEN/KLUNDERT - Zomer volgend jaar moet duidelijk zijn of De Bosselaar in Zevenbergen en De Niervaert in Klundert een tweede leven krijgen. De gemeenteraad van Moerdijk hakt dan een knoop door over de toekomst van deze verouderde zwembaden.

De twee zwembaden in de lucht houden met beperkte aanpassingen? Renoveren en verduurzamen? Een nieuw zwembad? Of beide zwemvoorzieningen sluiten nu de gemeente slecht bij kas zit en een bezuinigingsoperatie hard nodig is?

Vier toekomstscenario's

Dat zijn de vier toekomstscenario’s in de ogen van het college van burgemeester en wethouders, zo blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.

Zwemliefhebbers kunnen in ieder geval nog de komende vijf jaar terecht in De Bosselaar en De Niervaert. Het contract met beheerder Optisport is door de gemeente verlengd tot 1 januari 2026. Maar omdat beide baden sterk verouderd zijn, is het nodig om ondertussen te bekijken hoe het daarna verder moet. Dat besluit moet de gemeenteraad dus volgend jaar nemen.

Quote We doen er alles aan om te zorgen dat zwemmen binnen én buiten ook de komende jaren kan in Moerdijk Eef Schoneveld, wethouder Moerdijk

De Niervaert is sterk verouderd, concludeert het college na een onderzoek naar de technische staat. Er zijn flinke investeringen nodig om het bad te renoveren en te verduurzamen. ‘Renoveren zou een kortetermijnoplossing zijn en kost uiteindelijk meer geld dan nieuwbouw’, aldus B en W. Daarom wordt de komende jaren minimaal onderhoud gepleegd. Zo kan geld worden gereserveerd voor eventuele nieuwbouw.

Onverwarmd openluchtbad

Ook De Bosselaar is verouderd, maar dit onverwarmde openluchtbad functioneert verder nog prima. ‘De optie om gebouwen en of de hele accommodatie te vernieuwen zou verhoudingsgewijs vooral veel geld kosten, terwijl het nog goed dienst doet.’

Emoties

Ook enkele jaren geleden speelde in de gemeente een discussie over de toekomst van de vier zwemdaden. De emoties liepen toen hoog op en het resulteerde erin dat Het Buitendiep in Willemstad en De Oester in Fijnaart grotendeels op eigen benen kwamen te staan.

Quote Ze zijn verouderd, we moeten ook gaan verduurza­men en dat kan niet door zomaar overal veel geld in te pompen. Désirée Brummans, wethouder Moerdijk

Gevoelig

Het college beseft dat het nog steeds gevoelig ligt. ,,De zwembaden zijn erg belangrijk”, zegt wethouder Eef Schoneveld. ,,Dat werd afgelopen voorjaar nog maar eens duidelijk toen ze als gevolg van de coronacrisis niet open konden en veel inwoners zich afvroegen wanneer ze eindelijk weer konden gaan zwemmen. We doen er alles aan om te zorgen dat zwemmen binnen én buiten ook de komende jaren kan in Moerdijk.”

Slimme manier

,,Maar we moeten ook kritisch kijken naar hoe we dat op een financieel verantwoorde manier doen”, vult wethouder Désirée Brummans vult aan. ,,Ze zijn verouderd, we moeten ook gaan verduurzamen en dat kan niet door zomaar overal veel geld in te pompen. We moeten het op een slimme, verantwoorde manier doen.”