Veel animo van buiten gemeente om in Bosselaar Zuid te wonen

ZEVENBERGEN - Meer dan de helft van de mensen die een woning in Bosselaar Zuid in Zevenbergen zou willen kopen, komt van buiten de gemeente Moerdijk.

Delen per e-mail

Dat blijkt uit een inventarisatie die de gemeente liet maken voor de derde fase van Bosselaar Zuid die de bouw van 288 woningen omvat. Voor de eerste 89 woningen die in dit derde plangebied gebouwd worden, schreven 494 mensen in bij de makelaars van Ontwikkelcombinatie Bosselaar Zuid en 51 procent van hen komt van buiten de gemeente Moerdijk: 23 procent uit Noord-Brabant en 28 procent uit Zuid-Holland. Vooral rijtjeshuizen en 2 onder 1 kapwoningen zijn in trek.

Gemeente wil weten hoe het met de aantrekkelijkheid van Zevenbergen zit

De gemeente Moerdijk liet de inventarisatie maken omdat ze graag zicht heeft op de aantrekkelijkheid van Zevenbergen als woonplaats. Dat inzicht is nuttig voor projecten in de toekomst laat de woordvoerster weten. ,,Deze uitkomst laat zien dat we een goede uitgangspositie hebben, met veel belangstelling binnen de gemeente, maar ook van buiten.”

In de eerste fase van Bosselaar Zuid werden 192 huizen gebouwd (met nu nog ruimte voor zeventien vrijstaande huizen aan de rand) en in de tweede fase werden 158 huizen gebouwd waarvan de laatste twintig van appartementencomplex De Kijckert in de loop van dit jaar klaar zullen zijn.

Groot aantal verleende vergunningen legt grote druk op ambtenaren

Voor de nog te bouwen 288 huizen van fase 3 zijn intussen 180 vergunningen verleend, daaronder ook de vergunningen voor 78 woningen die straks via woningcorporatie Woonkwartier gehuurd kunnen worden. De huizen worden naar verwachting eind 2022 opgeleverd. Volgens de gemeente heeft het grote aantal vergunningen dat werd afgegeven grote druk gelegd op de ambtenaren van die afdeling.

Als fase drie helemaal klaar is, telt de wijk Bosselaar Zuid 655 huizen.