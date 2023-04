Veebedrijf in Oudemolen stilgelegd, House of Animals doet aangifte: ‘Dieren gruwelijk mishandeld’

Met video NVWA grijpt in bij transport­cen­trum kalfjes na zien van beelden verborgen camera

Dierenbeschermingsorganisatie Ongehoord slaat opnieuw alarm over misstanden die ze ziet in de vee-industrie, nu speciaal over de transporten van (melk)koeien en kalveren. Ze heeft filmpjes op de eigen site gepubliceerd die naar eigen zeggen met een verborgen camera zijn gemaakt - drie dit jaar, één eind vorig jaar. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ondernam intussen al actie, liet ze in een reactie weten.