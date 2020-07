Vechten om duur vakantiehuis in Nederland; bij deze West-Brabanders in Europa is nog plek

Latif ervoer wat discrimina­tie is: ‘Mijn hart is verscheurd, mijn leven gespleten’

6 juli ZEVENBERGEN - Latif Omer Mohealden is zijn naam. De laatste 32 jaar van zijn 63-jarige leven woont hij in Zevenbergen. ,,Koerdistan is mijn eerste, Nederland mijn tweede land.” Wat discriminatie is, weet de Koerd uit ervaring. ,,Maar hier heb ik het nooit gevoeld. Behalve dan dat sommige Turken mij niet groeten.”