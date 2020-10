Vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt in Fijnaat

Lekker snuffelen tussen de tweede­hands spullen in nieuwe pop-up­zaak

1 oktober ZEVENBERGEN - ,,Het is net de Winkel van Sinkel”, grappen Cees en Corrie Machielsen over hun pop-up winkel met gebruikte goederen aan de Molenstraat in Zevenbergen. Ze zitten in het pand waar tot vorig jaar woninginrichting Melissen gevestigd was.