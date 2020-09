Vanuit heel Polen komen ze hier met plezier peren plukken

FIJNAART - Genoeg peren om te plukken op de 125 hectare bij Westende Fruitteelt in Fijnaart. Elk oogstseizoen heeft het bedrijf honderden arbeidsmigranten nodig en die komen graag. ,,Westende heeft een goede naam in Polen", zegt medewerkster Anita Janton.

De helft van de arbeiders wordt op het bedrijventerrein ondergebracht. Met een grote groep in een woonunit mag nu niet. Of zijn werknemers het land in mochten en gehuisvest konden worden, is niet iets waar mede-eigenaar Rinus Van 't Westende van wakker heeft gelegen. ,,De regering zou er wel voor gezorgd hebben dat groente en fruit bij Nederlandse telers geoogst werd. Bedrijven, waaronder Westende Fruitteelt, zouden anders failliet gaan."

De peren worden verkocht aan coöperatie The Greenery. Zij verkopen de peren vervolgens door aan onder andere supermarkten in Engeland, zoals Sainsbury en Tesco. Zo'n tien dagen na het plukken liggen de peren bij de consument in de fruitschaal.

Onmisbaar

Het terrein van 't Westende telt 32 vaste huisjes, waar normaliter zes mensen in worden gehuisvest. ,,Toen kwam de regel dat er maar twee per unit in mochten wonen. Ik heb de gemeente een aantal voorstellen voorgelegd, zoals extra slaapgelegenheden in de sorteerhal, of tentjes."

De uiteindelijke oplossing vond hij in het huren van 15 extra huisjes. Sommige arbeiders wonen op een nabijgelegen camping. De arbeidsmigranten zijn tijdens het plukseizoen absoluut onmisbaar. ,,Dat is niet te regelen met alleen Nederlanders", weet Van 't Westende.

Volledig scherm Rinus van 't Westende staat aan het begin van het perenoogstseizoen. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Eentonig werk

Quote Het is hier superleuk, geen stress Agnieszka Kikta Het bedrijf stopte zelfs met lokaal adverteren. ,,Vroeger kregen we nog zo'n 200 reacties van mensen uit de buurt, later werden dat er slechts 20", vult oud-bedrijfsleider Dick den Dunnen hem aan. Waar dat aan ligt, weten ze niet. ,,Het is heel eentonig werk, natuurlijk", weet Van 't Westende. Daar zit het groepje Poolse arbeiders dat vlug, maar met beleid om de peren niet te beschadigen, aan het plukken is niet mee.



Agnieszka Kikta gebruikt zelfs de vakantiedagen van haar baan in Polen om in Fijnaart peren te komen plukken. Dat doet ze al zeven jaar. ,,Het is hier superleuk, geen stress. En het betaalt vier keer zo veel als in Polen."

Malgorzata Demianiuk zit bij Kikta in het woon- en werkgroepje. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat zij die samen in een woonunit verblijven, ook samen werken. Voor Demianiuk is het de eerste keer. ,,Ik was benieuwd hoe het is om hier te werken, en mijn zus ook. Ik had gehoord dat het heel goed was, er komen mensen vanuit heel Polen. Als het bedrijf er geen probleem mee heeft, kom ik zeker terug", vertelt ze.

Quote Als het bedrijf er geen probleem mee heeft, kom ik zeker terug Malgorzata Demianiuk

Als de peren geplukt zijn, worden ze door een machine in een bak met water omver gekiept. Dat zorgt ervoor dat ze niet beschadigen. Ze worden gesorteerd - kleintjes en exemplaren met rotte plekjes worden er uitgehaald en gebruikt in perensap - en verpakt.

Sebastian Koch staat in de sorteerhal aan het roer. Hij kwam in 2003 vanuit Polen naar Fijnaart om te werken. Eerst tijdelijk, nu heeft hij een huis in Klundert. ,,Ik heb mijn school afgemaakt, maar kon in Polen geen werk vinden. Veel vrienden waren al naar Nederland gegaan om te werken. Het bracht een mooi bedrag naar huis en het is fijn werken hier."

Quote Dit is veel beter. En we slapen met minder mensen bij elkaar Dorota Pater

Ooit waren de grijze woonunits studentenwoningen in Amsterdam. Nu staan ze op het terrein, grenzend aan de boomgaard, in een rijtje. Op de deuren hangen papieren met de namen van de arbeiders die er wonen. Het plaatsen van dranghekken zorgt ervoor dat iedereen zijn eigen 'voortuin' heeft ,,Dat is om het afstand houden makkelijker te maken", verklaart Van 't Westende.

Eigen badkamer

De nieuwe woningen, waarin vier mensen per unit verblijven, zijn van alle gemakken voorzien: vier eenpersoonsbedden, een tafel met stoelen, een aanrecht en een eigen badkamer.

Dorota Pater komt al veertien jaar naar Fijnaart voor het plukseizoen. De voorgaande woonunits hadden geen eigen sanitair. ,,Dit is veel beter. En we slapen met minder mensen bij elkaar."

Administratief medewerker Anita Janton, die zo ongeveer alle medewerkers kent, werkt al acht jaar bij het bedrijf. ,,Westende heeft een goede naam in Polen. Ze komen uit heel het land om hier te werken." Zelf begon ze ook als plukster. ,,Werk vinden in Polen gaat wel, maar je verdient er weinig geld. Ik was net klaar met mijn studie aan de universiteit. Dan zit je zo veel jaar op school en verdien je zo weinig. Hier is het veel beter", vindt ze.