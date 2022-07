Vandalen slaan toe bij Zevenbergse voetbalvereniging: ‘Supersneu, echt triest dit’

Voorzitter Erik de Waard loopt vrijdagmiddag het kunstgrasveld aan de achterkant van het sportpark op en wijst de fotograaf op de schade. Een paar honderd vierkante meter van het veld is geruïneerd, vertelt hij. ,,We hebben een vuurwerkpot gevonden bij de prullenbak. We vermoeden dat dat de oorzaak is geweest, maar zeker is dat niet. Ik ben geen expert.”