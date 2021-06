Vanaf maandag is Moerkerke écht burgemeester van Moerdijk

Onderscheiden Meindert Bijleveld, betrokken Moerdijker en TPO-man: ‘Nu ook doorpakken met nieuwe woningen’

14:00 MOERDIJK - Zit je aan tafel om te praten over hoe het allemaal reilt en zeilt in het dorp Moerdijk, ben je ineens zelf het stralende middelpunt van de online talkshow ter afscheid van Jac Klijs. Staat de burgemeester op om aan jou een lintje uit te reiken. Verbazing ten top. ,,Ik heb mijn mondje altijd bij me, maar toen hebben ze me toch even stil gekregen”, zegt Meindert Bijleveld (52).