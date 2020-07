Van wielerronde tot kinderboerderij; ze krijgen allemaal steun van havenbedrijf Moerdijk

De kinderboerderij in Zevenbergen, Fort Sabina, de Vestingdagen in Willemstad. Allemaal initiatieven die financiële hulp krijgen van Havenbedrijf Moerdijk.

In het jaarverslag over 2019 komt het Havenbedrijf met een aardige lijst. ,,We willen iets terugdoen voor de omwonenden en onze omgeving", verklaart Maartje Zijlmans van het Havenbedrijf de sponsoring.

De Vitaliteitsregeling, zoals het Havenbedrijf het fonds noemt, wordt jaarlijks gevoed met 150.000 euro uit de onderneming. Dat is een flink bedrag, al laat het zich volgens Zijlmans moeilijk vertalen naar een jaarlijkse kostenpost: ,,Sommige projecten zijn bijvoorbeeld vorig jaar toegekend, maar worden pas later opgeleverd. Onze maximale bijdrage is 25.000 euro per aanvraag, maar uiteraard zijn er duidelijke criteria. Het is niet zo dat we klakkeloos geld overmaken voor het opknappen van een clubhuis, om maar wat te noemen. Het is geen kwestie van met geld strooien. Onze bijdrage is ondersteunend, dus het initiatief mag er niet van afhankelijk zijn. Er moet een verhaal achter zitten met het hoe en waarom, een duidelijke begroting en de organisatie moet aantonen wat de eigen inspanningen zijn."

Voorwaarden

Initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en regionale samenleving komen in aanmerking, zo staat in de voorwaarden te lezen. ,,Ze moeten dus echt een doel dienen, en dan hebben we er een flinke bijdrage voor over", legt Zijlmans uit. ,,We doen dit nu een jaar of vijf en krijgen al gauw zo'n dertig aanvragen per jaar."

Kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen kreeg een donatie in het kader van hun maatschappelijk project 'Waterbewust en klimaatbestendig', waarmee ze op het voorplein laten zien wat mensen thuis kunnen doen om hun woonomgeving klimaatbestendiger te maken. Fort Sabina kreeg hulp bij de aanschaf van een bus waarmee personeel wordt opgehaald. Dit zijn vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Andere organisaties die meedelen zijn de Wielerronde Zevenbergen, de braderie in Klundert en de Moerdijkse Kerstmarkt. Ook was er een bijdrage voor de plaatsing van AED's in de hele gemeente, de smart tafels voor de bieb in Zevenbergen en het langdurig sponsoren van de gemeentelijke Cultuurprijs.

Op de site portofmoerdijk.nl is het aanvraagformulier voor een donatie te downloaden. Daar staan ook alle voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen.