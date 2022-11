Van voetbalveld naar nieuwbouwlocatie: 22 woningen erbij voor Zevenbergschen Hoek

Column Hopeloos verdwaald, waar zijn we eigenlijk?

U kent vast het gevoel wel dat u nu toch echt de weg kwijt bent, hopeloos verdwaald. In het bos tijdens zo’n rustgevende, prachtige herfstdag wanneer het opeens gaat knagen. Waar zijn we eigenlijk? Dat je even later denkt: ‘Maar we moesten toch hier langs?’ De twijfel slaat toe.

29 oktober