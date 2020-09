Van uitstel kwam geen afstel in Fijnaart: alsnog communie ondanks corona

FIJNAART - Dit weekend zijn er in de Jacobus de Meerderekerk in Fijnaart drie diensten waarin kinderen uit Moerdijk hun eerste communie krijgen. Eigenlijk zou dat afgelopen april zijn geweest. Het gaat om acht kinderen, van wie er vrijdagavond drie in de kerk waren. Hun ouders legden de laatste hand aan de versiering van het gebedshuis. Het is een van de weinige parochies van bisdom Breda, dat de meeste communies naar volgend jaar doorschoof. De reden is duideljk: corona.

,,We kregen van het bisdom drie opties”, legt Jacqueline de Regt van de begeleidende werkgroep uit. ,,Verplaatsen naar 2021, iedere reguliere dienst één kind dat ter communie gaat, of zoals we het nu doen. Dat houdt in dat er enkele kinderen per speciale viering ter communie gaan, met voor ieder kind twintig familieleden. Meer mogen er volgens de richtlijnen niet in de kerk.”

Fajèn Weijermans (8) uit Klundert en Maya Jarosz (8) uit Dinteloord zijn zaterdagochtend aan de beurt, Joshua Volders (7) uit Fijnaart is een dag later. Beide dames hebben hun communiejurk al aan, maar volgens Maya begint hij al krap te zitten. De Regt: ,,Dat is een van de redenen om nu de communievieringen te doen. Volgend voorjaar zijn alle kinderen uit de kleren gegroeid die ze al voor het feest hadden gekocht.” Joshua beaamt dat: ,,Daarom heb ik nu mijn pak nog niet aan. Dat heb ik al moeten ruilen.”

Feest

Een andere reden om het niet langer uit te stellen: ,,Ze waren al heel ver met de voorbereiding, nog maar één les te gaan”, zegt De Regt. ,,Die hebben we afgelopen woensdag gehad. Anders zijn ze het meeste komend voorjaar al weer kwijt.”

De drie kijken er wel naar uit. Zegt Fajèn: ,,Vooral vanwege het feest, en de cadeautjes. Ik vond het wel jammer dat het in april niet doorging.” Dat geldt ook voor Maya, die al opsomt: ,,Een fiets, een laptop, dat krijg ik in ieder geval.” De twee vinden het prima om het ‘klein’ te houden, Joshua staat er anders in: ,,Ik had het liever met zijn allen in één keer gedaan.”