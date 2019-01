Van ‘koude bak’ naar een warm bad in Zevenbergen?

Spekglad op de weg en autoruit krabben, dit is nog maar het begin

11:33 Vannacht heeft het op veel plaatsen licht gevroren. Daardoor was het vanmorgen spekglad op de weg en moesten de automobilisten de ruiten schoonkrabben. In verschillende delen van het land hebben de gladde wegen vanmorgen geleid tot ongelukken. Dit is nog maar het begin, want de komende dagen wordt het geleidelijk kouder.