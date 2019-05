Van de Donk op werkbezoek: alles onder controle bij Volkeraksluizen

Bij de Volkeraksluizen liet hij zich bijpraten over de veiligheid op het Hollandsch Diep om daarna in het Mauritshuis in de rijke geschiedenis van Willemstad te duiken. ,,Dit gebouw verdient meer roering", toonde hij zich ingenomen met het plan om het Mauritshuis om te vormen tot een bezoekerscentrum over de Stelling van Willemstad als onderdeel van de Zuiderwaterlinie. Het is de bedoeling dat provincie en gemeente Moerdijk hier elk 4 ton in steken.